『美品Christian Dior ディオール 2way チェーンショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 06時 52分に出品され03月26日 06時 52分に終了予定です。即決価格は119,735円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド■

ディオール Dior



■商品名■

Dior Mini JADIOR Ultra Bag "Red"



■素材■

カーフスキン



■カラー■

レッド



■サイズ■

横18cm x 縦11cm x 幅3.5cm

ストラップ: 最長128センチ（長さ調整可）



■リペア■

なし



■付属品■

なし



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◆◆◆ 美品 -◆◆◆



目に見える傷や汚れはなく、使用感のない美品になります。



・外側→

金具部分良好, フチのコバ割れもありません。



・内側→

使用感を感じず良好です。



・ストラップ→

使用感なく状態はよく綺麗です。





◆◆◆ 状態ランク ◆◆◆





→ ランク基準は以下.

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S…未使用品(当方の検品基準による)

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SA…極美品…数回使用した程度の未使用品に近い、非常に状態の良い綺麗なUSED品

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A…美品…使用回数が少なく、全体的に状態の良い綺麗なUSED品

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AB…良品・比較的良品…多少の使用感はありますが、それ以外に問題のない状態のUSED品

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B…スレや汚れ等の使用感はありますが、まだまだ使用可能なUSED品

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BC…ランクBよりも使用感の目立つUSED品

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C…難あり・ジャンク品…使用に支障のきたすUSED品

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その他商品状態は画像にてご確認ください。

写真の色彩に関しましては 撮影環境 閲覧環境により実物の色と異なる場合がございます。

詳細に付きましては分かり得る範囲で明記のないものは未記入となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品Christian

Dior

ディオール

2way

チェーンショルダーバッグ