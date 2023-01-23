『Logicool PRO X SUPERLIGHT 2 マウス【2024年最新】 』はヤフオクでから05月02日 04時 50分に出品され05月02日 04時 50分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能無線マウス】

LogicoolのPRO X SUPERLIGHT 2は、プロフェッショナル向けに設計された高性能無線マウスです。軽量かつエルゴノミックデザインにより、長時間の使用でも快適です。



【付属品完備】

説明書、USBケーブル、シール、バッテリーが付属しており、すぐに使用可能。特に、USBケーブルは充電とデータ転送に対応しています。



【スタイリッシュなデザイン】

黒を基調としたシンプルでスタイリッシュなデザインが特徴。Gロゴがアクセントになっており、ゲーミング環境にもマッチします。



- ブランド: logicool

- モデル名: PRO X SUPERLIGHT 2

- 付属品: 説明書、USBケーブル、シール、バッテリー

- 色: 黒

- 形状: エルゴノミックデザイン

- ロゴ: Gロゴ



ご覧いただきありがとうございます。



2024年8月に購入。

ほとんど使用していません。

目立った傷や汚れは確認できません。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし