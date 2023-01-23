『リキッドイマジネール DOM ROSA 初期モデル 100ml【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 16時 40分に出品され03月14日 16時 40分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リキッドイマジネール

Liquides ImaginairesのDOM ROSAの初期モデル(100ml)になります。



初期モデルはボトルにも希少価値が着いており、今では手に入らない状態です。



商品説明

ワインの美しさの犠牲となったローズの血の香り。シャンパーニュに伝わる歴史的な儀式。情熱的な花、ローズによって、その泡沫はロマンチックで陶酔にも似た魅力を引き出すことでしょう。フレッシュな香り立ちから、妖艶なローズ、そしてインセンスの軽やかなスモークが漂います。ウッディベースの香りは、パワフルなコントラストをよりリッチな仕上がりにしています。



TOP NOTE

シャンパンアコード

グレープフルーツ

ペアー(洋梨)



MIDDLE NOTE

ダマスクローズ

クローブ

インセンス



BASE NOTE

ウッディアコード

シダーウッド

ヴェチバー

ガイアックウッド



残りは約1/3になります。

値下げ交渉可能なのでどんどんメッセージください。



種類...オードパルファム 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし