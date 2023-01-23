『READYMADE GAME SHIRT SMILE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 09時 54分に出品され04月29日 09時 54分に終了予定です。即決価格は30,000円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名：READYMADE GAME SHIRT SMILE / BLK



購入先：NUBIAN店頭

着用回数：1回

クリーニング済み



※サイズ1

貴重なサイズ1になっております!!

サイズ表記は画像でご確認ください!!





多少のお値下げなら受け付けます!!

ほぼ新品未使用の状態なので、興味のある方は是非！！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: レディーメイド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ READYMADE

GAME

SHIRT

SMILE