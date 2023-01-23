『【未使用】訪問 着着物 正絹 未仕立 仮絵羽【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 02時 31分に出品され03月12日 02時 31分に終了予定です。即決価格は21,500円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【未使用】未仕立て（仮絵羽）訪問着です





テキスタイルとしてもいかがでしょうか。





未使用の長期保管品です。

ご了承の上、お買い上げください。





——————サイズ—————-



身丈 約168ｃｍ

袖丈 約61ｃｍ

裄丈 約68.5cm



素材 絹100％



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⚠️保管品につきご了承の上、お買い上げください。



⚠️検品しておりますが、見つけられなかった汚れ等の箇所がある場合もございます。ご了承の上ご購入お願いします。特に仮絵羽（未仕立て）のため、縫い合わせの部分は細かく確認できない状況です。





⚠️土日祝は発送できません。ご了承ください。



⚠️簡易包装にさせて頂く事、ご了承ください。





⚠️ご使用のＰＣ環境により、写真と実際の色・風合いに若干の差異がみられる場合があります





着物種類···訪問着



カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 【未使用】訪問 着着物 正絹 未仕立 仮絵羽