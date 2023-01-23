『【未使用】訪問 着着物 正絹 未仕立 仮絵羽【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 02時 31分に出品され03月12日 02時 31分に終了予定です。即決価格は21,500円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
紬 幾何学模様 亀甲 裄65 身丈161 袖45.5
¥ 9230
408my50◆透かし織 全通 袋帯 牡丹菱 横段◆美品
¥ 10985
浴衣 大人
¥ 14720
14 成人式 振袖 ふりそで 着物 振り袖フルセット
¥ 26000
訪問着 フルセット 正絹 着物 可愛い花模様 A1-1
¥ 10124
和洋折衷コーデ2点セット
¥ 7800
ベルベット ブルー 振袖バッグ草履セット
¥ 10010
正絹振袖 CC-106セット
¥ 14820
付下げ 訪問着 未使用 袷 反端付き 身丈162.5cm M A1034-9
¥ 13000
箔屋清兵衛 袋帯 花紋 菖蒲 鉄線 菊 萩 唐織 着物 102a d
¥ 17732
ツモリチサト 浴衣 帯 セット
¥ 8424
訪問着 フルセット 辻ヶ花 正絹 作家物 着物 F3
¥ 20747
藤娘きぬたや 黄色地 茶屋辻 総絞り 振袖
¥ 18308
コート地 紋意匠 手描 正絹 反物
¥ 11150
未使用 新品 美品 袷 本場大島紬 小紋 身丈164 裄65
¥ 13000
唐織 唐傘模様 金糸 袋帯 着物 113a p
¥ 10800
専用✺美品 正絹 芭蕉庵 やまと誂製 証紙付き 本場大島紬 着物 A1090
¥ 9555
小紋 辻が花 着物
¥ 7566
落札価格21500円
495 入札履歴
終了
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