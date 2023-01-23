『⭐︎最終値引⭐︎国内正規品★アークテリクス マンティス26【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 18時 28分に出品され04月20日 18時 28分に終了予定です。即決価格は13,100円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Arcteryx Mantis26



BEAMSにて購入しましたが一度使用しただけで自分に合わなかったので出品します。

汚れやキズなどはほぼありません。



◆定価27,500円で購入しました。

入手困難になってます。

偽物が多く出回っていますが、正規品なので、不安な方はあんしん鑑定をご利用ください！



◆あくまで自宅保管で中古品になるので神経質な方はご遠慮下さい。



◆追加して欲しい写真があればご連絡ください。



入手困難商品の為、これ以上の値下げは考えてません。

本物ですのでご安心の上、ご理解いただき購入をお願いいたします。

宜しくお願い致します。

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ⭐︎最終値引⭐︎国内正規品★アークテリクス マンティス26