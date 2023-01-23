『新品未使用 国内正規品 G-SHOCK GMW-B5000BPC-1JF【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 17時 48分に出品され03月28日 17時 48分に終了予定です。即決価格は27,140円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用 国内正規品

G-SHOCK GMW-B5000BPC-1JF

ブラックIPフルメタル

ソーラー電波

Bluetooth



ケースサイズ（縦×横×厚さ）

49.3 × 43.2 × 13 mm



バンド装着可能サイズ

150～205mm



発売年月

2023年10月



CASIO公式サイトより

1983年の誕生以来タフネスを追求し、40周年を迎えたG-SHOCKのフルメタルシリーズから、レインボーカラーをアクセントにしたモデルです。

ケースデザインは初代G-SHOCK（DW-5000）のスクエアデザインを採用し、タフソーラーやモバイルリンク機能などを搭載しています。G-SHOCKのフィロソフィーが色濃く投影されたこのデザインが、最新のテクノロジーによって新たな境地を切り拓きます。



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XA13 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジーショック

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 新品未使用 国内正規品 G-SHOCK



GMW-B5000BPC-1JF