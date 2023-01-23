『VANSON スカジャン 2XL スカル 刺繍 レーヨン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 15時 15分に出品され04月03日 15時 15分に終了予定です。即決価格は11,049円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・ブランド : VANSON

・カラー : ブラック ゴールド

・サイズ :2XL（肩幅ラグラン身幅63袖丈77.5着丈67）

・状態 :使用感あり。スレあり。毛羽立ちあり。



VANSONのスカジャンになります！



ブラック×ゴールドの配色にバックに刺繍された特大のスカルがインパクト抜群な一着です！



リバーシブルで、裏面はレッド×シルバー、フレイムとスカルの刺繍になっており、裏表どちらもイケイケのデザインになっています！



生地はレーヨンで、光沢があり、やや落ち感のあるシルエットがお楽しみいただけます！



中綿は入っていないため、少し肌寒い時期に羽織るには最適です！



1199023998 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ VANSON スカジャン 2XL スカル 刺繍 レーヨン