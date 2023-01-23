『スクエアカットベアオールインワン MAISON SPECIAL/メゾンスペシャル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 22時 09分に出品され04月05日 22時 09分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●サイズ：38(Mサイズ相当)



身幅:42.8

ヒップ:109.3

もも周り:75.4

すそ周り:56



素人の採寸ですので

若干の誤差はご了承ください





●発送

発送日は1〜2日後となっておりますが

24時間以内の発送を心がけております



商品は極力小さく畳んで発送させて頂きます。

梱包によるシワはご了承ください。



スムーズなお取引を心掛けておりますので、

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必ずご購入前にお問い合わせ下さい。

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オールインワン

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11 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>サロペット・オーバーオール・オールインワン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: メゾンスペシャル

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