『【新品・未使用】Callaway キャロウェイゴルフ ブルゾン ３Ｌ ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 10時 19分に出品され04月28日 10時 19分に終了予定です。即決価格は11,180円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Callaway キャロウェイゴルフのブルゾンの新品未使用品です。





薄手のセーター生地のブルゾンです。

裏地付き、中わた入りで暖かく動きやすいです。







カラー・ブラック





サイズ・３Ｌ



身幅約63㎝

着丈約70㎝







定価22,000（税抜）のお品です。







状態 新品未使用・タグ付き





購入した時のままCallawayのビニールの袋に入った状態で保管していた為、若干の畳じわが付いております。



写真撮影の際、袋から取り出し撮影致しました。

色違いで、ホワイトも出品しております。





発送の際はコンパクトに折り畳んでの発送となります。





新品未使用の商品ですが、自宅保管品ですので、神経質な方・少しでも抵抗がある方はご遠慮くださいませ。











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種別···ブルゾン・ジャケット 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>メンズウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: キャロウェイゴルフ