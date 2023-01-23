『キレイです♡PRADA カナパツィード柄チェック柄トートバッグ ネイビー 系【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 30分に出品され03月08日 03時 30分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

PRADAのトートバッグは、ネイビーとホワイトのチェック柄が特徴的で、デニム風の生地がカジュアルながらも上品さを演出します。



【サイズ】

大きめのトートバッグは、日常使いに最適で、必要なアイテムをしっかり収納できます。



横幅 40cmくらい

奥行 24cmくらい

深さ 24cmくらい



【付属品】

CONRAD東京のクマのぬいぐるみが付属しており、コレクションやギフトにも最適です。



- ブランド: PRADA

- 色: ネイビーとホワイトのパターン

- 素材: デニム風の生地

- サイズ: 大きめトートバッグ

- 付属品: ぬいぐるみ（青いクマ）

- デザイン: チェック柄のテクスチャー



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブルー



プラダ/型名···カナパ



プラダ/柄/種類···キャンバス



プラダ/バッグサイズ···ラージバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ キレイです♡PRADA

カナパツィード柄チェック柄トートバッグ

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