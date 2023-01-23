『ナノ・ユニバース ストライプチュニックワンピース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 28分に出品され03月24日 08時 28分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 -ブランド:ナノ・ユニバース

- 色: 青と白のストライプ

- 袖の長さ: 長袖

- デザイン: ボタン付きの前開き

- 後ろデザイン: 背中にタックあり

- 襟のデザイン: 白

-素材:綿100％

-シーズン:オールシーズン



以下、平置きで計測

肩幅…52cm

身幅...55cm

ウエスト...52cm

着丈...92cm

袖丈…50cm



インナーにタートルネックのトップスとパンツと合わせても良いですし１枚で少し短かめのワンピースとしても良いです。

シーズン問わず色々アレンジの効くアイテムです。



数年前に購入しワンシーズン程着用。

裾に細かい皺があります。

又、右側袖口に小さな染みがあります。

中古品とご理解頂ける方お願い致します。



ご覧頂きありがとうございました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ナノ・ユニバース ストライプチュニックワンピース