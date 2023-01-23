『東プレ REALFORCE WC01B0 テンキー 新品未開封【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 13時 12分に出品され03月20日 13時 12分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封品です。

プレゼント用に購入しましたが、不要となったため

出品します。



日本語でのやりとりが問題なく出来る方のみご購入ください。

即購入は可です。







以下、AI生成による説明です。



【ブランドとモデル】

このキーボードは、TopreのREALFORCE 23UBです。高品質なメカニカルスイッチを使用しており、タイピングの快適さを追求しています。



【テンキーの特長】

REALFORCE 23UBは、特にテンキーに特化した設計で、効率的なデータ入力を可能にします。オフィスやデータ入力作業に最適です。



【接続方式】

USB接続により、簡単にPCに接続でき、すぐに使用を開始できます。



- ブランド: Topre

- モデル: REALFORCE 23UB

- タイプ: テンキー

- 接続方式: USB



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トウプレ