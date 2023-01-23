『AirPods 第3世代【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 12時 48分に出品され03月05日 12時 48分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モデル名···AirPods

世代/種類···(第3世代)



メルカリにて未使用品で購入後、数回使用しました。

アルコール等にて清掃済みです。



※値下げ等は自身で調整しますので交渉等はご遠慮下さい。

※またそのようなコメントは削除致しますのでご了承ください。



(ここまで書いても値下げの交渉多いのでちゃんと読んで理解して頂けると幸いです。)



送料込み、即購入可です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし