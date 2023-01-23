『vintage nike acg leather sandals【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 01時 17分に出品され04月05日 01時 17分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 着画・屋外で撮影した商品はその後にクリーニング・メンテナンスをもう1度行っておりますのでご安心してください。

------------------------------------------

⚫︎商品説明

We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



オーバーパンツ、カーゴパンツ、スノーカモパンツやハイテクスニーカーとまとめるとシティ感あふれるコーデになるのでオススメ！



ほかにも 00s nike archive acg テック系 drifit climafit sphere stormfit umbro アンブロ coleman コールマン oakley オークリー arcteryx アークテリクス adidas アディダスなども取り扱っております



まとめ買い割も承りますので是非お声がけください



⚫︎状態

やや傷スレあり



⚫︎color

ブラウン



⚫︎SIZE

26cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 26cm ブランド: ナイキエィシージー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ vintage

nike

acg

leather

sandals