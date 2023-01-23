『Panasonic 液晶テレビ用スタンド本体 TBL5ZX11981【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 04時 37分に出品され03月12日 04時 37分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TH-55EX750 のテレビに付属しておりましたが

使用しないまま保管しておりました。未使用品ですが自宅保管品のため、外袋はダメージあります。細かいことを気にされない方ご検討よろしくお願いいたします。

知識不足により適合機種は分かりかねますので、お手数ですがお調べ頂けますと幸いです。



バラ売り不可❌、即購入️⭕️



簡易梱包です。梱包にはリサイクル資材を再利用しております。予めご了承くださいm(_ _)m



他にも雑貨を中心に出品しております。よろしければご覧下さい♪良い御縁があると嬉しいです♪御検討よろしくお願い致しますm(*_ _)m



Panasonic パナソニック テレビ台 テレビ TV パーツ売り 部品売り TBL5ZX11981 TBL5ZX09041A TQF4GB040 TBL5ZX11521 RL TBL5ZA37871 TH-55EX750 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック