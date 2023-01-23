『AIR JORDAN 1 NOVA【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 13時 55分に出品され03月12日 13時 55分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナイキ エアジョーダン1 ノヴァ XX ブラック/ゲーム ロイヤル-ホワイト



サイズ 26.5cm



サイズが合わなかったので出品いたします。

ほとんど使用していませんので、きれいな状態だと思います。

人気のロイヤルカラーにアクセントがあって、結構目立つと思います。



AIR JORDAN

シューレース

AIR JORDAN 1 NOVA

ROYAL(ロイヤル)

アンクルストラップ

ウイングマーク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ AIR

JORDAN

1

NOVA