『AIR JORDAN 1 NOVA【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 13時 55分に出品され03月12日 13時 55分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|26.5cm
|ブランド:
|ナイキ
NIKE AIR JORDAN 4 WET CEMENT 28.5
¥ 13000
NIKE エアフマラ 27.5cm
¥ 13000
新品Timberlandティンバーランド6インチプレミアム27センチ
¥ 10399
Nike Air Jordan 1 MID オレンジ/黒/白 27.5
¥ 7566
NIKE AIR FORCE 1 WTR GTX GORE-TEX
¥ 11700
【美品✨】PRADA スニーカー ロゴ ブラック ナイロン ローカット 28cm
¥ 13728
Rick Owens kiss boots 42.5
¥ 37500
Nike Air Jordan 1 Black Toe Reimagined
¥ 19780
G.H.BASS ローファー/BA11074A/DARKGREY
¥ 10400
新品 ナイキ エアフォース1 ハイ 07 ホワイト サンダイアル 29.0
¥ 10919
【コロトロ様専用】Air Jordan 1 Retro High OG
¥ 14625
NIKE SHOX TL 26.5
¥ 10530
camperlab tormenta white
¥ 15210
Stussy Nike SB Dunk Cherry 27cm
¥ 76500
ブランドストーン BLUNDSTONE
¥ 8970
Dr.Martens 1490 ブーツ UK7 ホワイト 10ホール ホワイト
¥ 7632
RED WING SHOES Round Toe Boots 8167 ベージュ
¥ 13000
ニューバランス M1906RAV スニーカー sea 28
¥ 11640
落札価格9750円
277 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！