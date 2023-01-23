『1990s vintage MIU MIU archive body bag【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 00時 57分に出品され03月17日 00時 57分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 あまり出回ることの無いカラーです。

古い物にしては状態も良く、まだまだ使用いただけます。



一泊くらいの旅行であればこれで十分だと思います。



実寸(約)

縦 29㎝(背面の背負う部分中央で計測)

横幅 25㎝

マチ 9㎝ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ミュウミュウ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 1990s

vintage

MIU

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