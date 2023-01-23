『04LimitedSazabys フォーリミ グッズまとめ売り【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 19時 30分に出品され03月25日 19時 30分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フォーリミのグッズまとめ売りです。



○小さめトートバッグ 2枚

○ラババン

・AIM tour 2016 青、黒

・eureka 黄

・武道館2017 青

・YONFES2020 ピンク、水色

・YONFES 青

○缶バッジ

・YONFES2019 2つ

・YONFES2020

・YONFES

⚠️缶バッジ全て裏面が汚いです。表面には目立つ傷なしですが写真でご確認おねがいいたします！

○YONFESコインケース

○ピック

・YONFES2020 ピックセット（新品未使用）

・YONFESピック（ESPのピックケース入り）

・ESPのピックケース（新品未使用）

○シューズ紐

○ピンバッジ

・YONFES2019

・YONFES2020（新品未使用）

○スマホリング（新品未使用）

○YONFES2020キーホルダー（新品未使用） 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし