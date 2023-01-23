『TORNADO MART velour neck design tee【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 00時 00分に出品され03月03日 00時 00分に終了予定です。即決価格は11,765円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◯ブランド

TORNADO MART



◯商品名

TORNADO MART トルネード マート

ベロア ネック デザイン トップス 長袖



◯サイズ

着丈約67cm 身幅約45cm 肩幅約40.5cm

袖丈約65cm



◯色

画像参照



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カテゴリ ファッション

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トップス タグ TORNADO

MART

velour

neck

design

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