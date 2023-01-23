『YAMAHA HPH-MT8 YAXI stPad2交換済み【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 15時 43分に出品され05月04日 15時 43分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 付属品:箱、ケーブル



完動品です



とても優れたモニターヘッドホンなので普通のヘッドホンでは聞こえなかった音の粒まで聞き取れます



リケーブルしているので純正より若干音が良い気がします



愛用していたので頭頂部が摩耗しておりますので見た目等の状態を気にされる方は入札をご遠慮下さい



流石にイヤーパッドは…と話題のYAXIのstPad2に変えました

純正イヤーパッドよりもより音が良く聞こえるようになったと思います

(純正イヤーパッドと好みがありますが密閉型としての性能は上がったと思います)



非喫煙、ペット無しです 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヤマハ