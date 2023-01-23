『試着のみ 【別注】BARBOUR*TOMORROWLAND ショートコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 18時 29分に出品され04月30日 18時 29分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 試着のみ(タグは切ってしまいました)

即購入可能です☺︎

現物の写真はフードを外してあります。

フードをお付けして発送いたします。



【別注】BARBOUR*TOMORROWLAND ショートコート



サイズ 38

トゥモローランド

バブアー



カーキよりのブラウンです



流通量が少なくビンテージの価格が高騰している希少モデル『TRANSPORT』。

ショート丈のカジュアルなデザインながらポケットデザインをオリジナルから変更し、エレガントなゴールドのファスナーとデッタッチャブルのフードが搭載された〈TOMORROWLAND〉のスペシャルモデルです。

素材はフランスのエスプリとエレガンスが共存する高級ブランドDORMEUIL社のラグジュアリーブランドにも注目されている新作ファブリック”DORMEUILTRENCH”をエクスクルーシブカラーとして使用。

一枚で3シーズン活躍してくれる万能な一着です。



〈Barbour（バブアー）〉

1894年にイングランドの北東部、サウスシールズ港にて創業。

オイルドジャケットをはじめとするアイテムはアウトドアギアとしてだけでなくファッションアイテムとしても愛されています。

英国王室御用達の栄誉ロイヤルワラントを授かるなど、品質も折り紙付きです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: トゥモローランド

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レディース

ジャケット・アウター タグ 試着のみ 【別注】BARBOUR*TOMORROWLAND

ショートコート