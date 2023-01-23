『62★設置無料 パナソニック ヒータ乾燥機能付き 洗濯機 12キロ 自動槽洗浄【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 02時 35分に出品され03月10日 02時 35分に終了予定です。即決価格は30,350円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|パナソニック
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落札価格30350円
780 入札履歴
終了
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