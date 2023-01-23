『リモワ パイロット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 19時 12分に出品され03月17日 19時 12分に終了予定です。即決価格は141,900円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 販売から1年以上経ったいまでも大人気のリモワパイロット。

相変わらず国内完売中。

2023年12月阪急梅田にて購入。

永久保証未登録なので、ご購入者様が永久保証をご利用いただけます。



新品未使用。

すり替え防止で返品不可となります。

発送時は購入時の箱にて発送します。



【商品仕様】

リモワ オリジナル パイロット シルバー

サイズ：H42×W50×D23cm

容量：31L

重量：4.9kg



カラー···シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: リモワ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ リモワ

パイロット