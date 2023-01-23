『ドゥーズィエムクラス/LAUREN MANOOGIAN/TAPER カーディガン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 02時 56分に出品され04月06日 02時 56分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年ドゥーズィエムクラス店舗で購入

LAUREN MANOOGIAN/ローレン マヌージアンTAPER カーディガン

購入価額:74800円



3-4回着用しました

汚れや傷などないの状態と思います

とても上品のカーディガン

アルパカの素材，暖かくて

これからの季節に活躍の一枚



値段交渉できませんので

ご了承ください



羽織るだけでムードが作れる、LAUREN MANOOGIAN。



柔らかなアルパカの糸を使用した軽い着心地が魅力。

優しくナチュラルなホワイトと、淡いグレーを重ねたようなグリーンはどちらも雰囲気たっぷり。

LAUREN MANOOGIANだからこそ叶う、絶妙なカラーです。

ゆったりとしたシルエットで、ニットからカットソーまで幅広いインナーを合わせることができるのも嬉しいポイント。

少し肩を抜いて、程よくゆるさを出して着こなすのがおすすめです。



【LAUREN MANOOGIAN/ローレン マヌージアン】

ロードアイランドデザインスクールで、テキスタイルデザインを専攻していたローレン・マヌージアン。ブルックリンのスタジオで作られる彼女の作品は、とても存在感があり、カラーバリエーションが豊富なところも魅力のひとつです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ドゥーズィエムクラス/LAUREN

MANOOGIAN/TAPER

カーディガン