『美品♡coach♡ショルダーバック ミニボストン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 18時 31分に出品され03月07日 18時 31分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 コーチのボストンタイプの、ハンドバッグ

ショルダー付き



縦17

横27

マチ10



色合いがすごく可愛くて一目惚れして購入しましたが自分の服装に合わなくて出品させて頂きました。

一度だけ食事に行く時に短時間使いました。

かなり綺麗な状態です。





カラー···ピンク



サイズ···ミディアム

#ショルダーバック

#ボストンバック

#ピンク

#黄色



サイズ···スモール



サイズ···ミディアム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品♡coach♡ショルダーバック ミニボストン