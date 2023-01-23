『TENSEI AV ゴルフシャフト 55s キャロウェイスリーブ付【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 12時 50分に出品され04月09日 12時 50分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: TENSEI

- モデル名: TENSEI AV

フレックス:55S

キャロウェイスリーブ付



あくまでも中古品の為、神経質な方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし