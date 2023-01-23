『TENSEI AV ゴルフシャフト 55s キャロウェイスリーブ付【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 12時 50分に出品され04月09日 12時 50分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
テーラメイドメイドステルス2プラスフェアウェイウッド5W18度 さ新品未使用
¥ 11000
みーたろ様専用 ARTISAN 56 DS ウェッジ
¥ 10530
テーラーメイド SIM GLOIRE 美品
¥ 11699
ヤマハ RMX VD フェアウェイウッド
¥ 10500
単品アイアン まとめて5本 p790 、インプレス、サイバースター、xフォージド
¥ 10140
scotty cameron super select newport 2
¥ 25760
BGT BRAVA シャフト ブラバ taylormade テイラーメイド
¥ 11000
TaylorMade Stealth HD10.5°ドライバー ヘッドカバー付き
¥ 10530
SIM2MAX 10.5 ヘッドのみ
¥ 11750
Callaway EPIC FLASH サブゼロ ダブルダイヤ ヘッドのみ
¥ 11700
チップゴルフ AW 52 MG-R01 ADC-01+ chipgolf
¥ 11700
ピン PING G430 MAX 10K ドライバー 1w 9.0° ヘッド単品
¥ 23828
美品 タイトリスト GT2 21度 TENSEI 1K BLUE 55S
¥ 17550
テーラメイドsim2 max 4番ユーティリティ
¥ 7800
TaylorMade テーラーメイド SIMMAX シムマックス 10.5゜
¥ 11500
★日本正規品 テーラーメイド ステルス2 1W (10.5°)ヘッドのみ 美品★
¥ 12400
TaylorMade SIM2 ドライバー 10.5度
¥ 12675
Ping 1A 85068 BOX 9990 ピンパター
¥ 14740
落札価格9360円
606 入札履歴
終了
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