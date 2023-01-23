『Laubeblanc Keyneck Jacquard Dress【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 03時 06分に出品され03月20日 03時 06分に終了予定です。即決価格は13,596円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 L’aube blanc

laubeblanc

Keyneck Jacquard Dress

キーネックジャガードドレス

かじまり



受注販売で購入し、11月上旬に届いたものです。

サイズはSです。

試着しましたがサイズが合わなかったためタグ付きのまま出品します。

ハンガーなしで折り畳み発送します。

まだ迷いがあるので、お値下げは考えておりません。



Sサイズ

身丈：123.5cm

肩幅：35.0cm

バスト：88.0cm

ウエスト：64.0cm



カラー···ブラック



柄···無地



シルエット···フレア



アニュアンス、ノーブル、フレイアイディー、ミラオーウェンなどお好きな方にもおすすめです！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: アニュアンス

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Laubeblanc

Keyneck

Jacquard

Dress