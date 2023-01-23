『YONEX DUORA STRIKE【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 22時 38分に出品され04月04日 22時 38分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 YONEX DUORA STRIKEバドミントンラケット

新品未使用

定価3万円

ガット切って配送可



- ブランド: YONEX

- カテゴリ: バドミントンラケット

- モデル名: V-STRIKE

- 付属品: 専用ケース



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット 商品の状態: 新品、未使用