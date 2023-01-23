『YONEX DUORA STRIKE【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 22時 38分に出品され04月04日 22時 38分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット
|商品の状態:
|新品、未使用
アストロクス55a 状態良好
¥ 9744
YONEX アストロクス 88D ゲーム
¥ 9360
Yonex アークセーバーzスラッシュ タゴケン3ug5 廃盤モデル
¥ 13000
YONEX ASTROX 00 バドミントンラケット
¥ 9750
GOSEN グングニル08S バトミントン ラケット
¥ 11050
apacs ZIGGLER LHI PRO III ブラック BCP300 新品
¥ 9983
【正規品/新品】4UG6 ASTROX 100 ZZ バドミントンダークネイビー
¥ 23500
YONEX アストロクス００
¥ 9750
Lining Calibar 600 美品
¥ 7800
ヨネックス AX88D ASTROX88D ４UG５ ヒビなし 送料無料
¥ 10920
Mizuno バドミントンラケット フォルティウス11クイック
¥ 11050
アストロクス100zz ダークネイビー 国内正規品
¥ 10500
YONEX NANOFLARE 700 バドミントンラケット
¥ 9750
ボルトリックグランツ4UG6
¥ 20399
プリンスバドミントンラケット D-TX WINGS 未使用品
¥ 13000
アークセイバー 9FL バドミントンラケット 黒/ピンク
¥ 10920
元グリ付 ナノレイ900 3ug5 ヨネックス バドミントンラケット
¥ 9750
FZ FORZA ラケケット PRECISION T2000 V5
¥ 10400
落札価格10500円
78 入札履歴
終了
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