『【新品未使用】デイリーラシットまとめ売り10点セット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 07時 51分に出品され03月31日 07時 51分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 デイリーラシット10点セットです。数年前に直営店でお正月に購入後しまい込んで新品未使用のままです。



開封せず写してるので分かる範囲でサイズ記載してます。詳細は画像参考下さい。



⚫️ベージュトートバッグ 横45縦35マチ12cm

⚫️濃いベージュポーチ 縦12横19マチ4cm

⚫️グレーポシェット 横27縦18マチあり、紐長さ不明

⚫️ネイビー手帳 縦19横13.5cm

⚫️枡 縦横8.5高さ5.5cm（箱破れあり）

⚫️お箸

⚫️ダークグリーン折り畳み傘

⚫️グレーステンレスマグカップ 高さ8口径7cm

⚫️黒ポールペン （持ち手の鞄がぷかぷか動きます）

⚫️ベージュレインバッグカバー

以上10点おまとめセットです。



バラ売り不可。配送料かかる為お値下げ不可。



自宅保管品にご理解ある方宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: デイリーラシット

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品未使用】デイリーラシットまとめ売り10点セット