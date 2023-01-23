『★HERMES 大判 スカーフ カレ140 la rosee 薔薇の雫 花柄【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 17時 16分に出品され04月25日 17時 16分に終了予定です。即決価格は18,105円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【古物商取得済み】451450019964号

【即購入OK】



※鑑定済みの正規品のみ販売しております！



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◾︎ブランド

HERMES エルメス



◾︎ 商品名

la rosee 薔薇の雫 フラワー

アンティークスカーフコレクション



◾︎カテゴリー

スカーフ ショール



◾︎素材

シルク100%

絹（シルクモスリン素材）



◾︎付属品

なし



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#AVENIR



K 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

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花柄