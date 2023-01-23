『超美品 グレースコンチネンタル ショルダーバッグ 牛革 リアルフォックス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 10時 38分に出品され03月26日 10時 38分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 超美品の「グレースコンチネンタル」ショルダーバッグをご紹介します。高級感あふれる牛革に、マルチカラーのリアルフォックスファーがアクセントとなり、冬のコーディネートにぴったりの可愛らしいデザインです。希少なデザインで、4〜5年前に伊勢丹で約7万円で購入したアイテムです。一目惚れで購入し、わずか2回だけ使用した大切なバッグです。断捨離のため、この機会に出品いたします。





○サイズ/H20㎝×底面w24㎝×マチ19cm



○素材 本革、FOX

○内面 ファスナーポケット×1

○ショルダー 90cm



■状態

傷や汚れはほとんどなく、非常にきれいな状態です。ただし、自宅保管のため、その点をご理解のうえご購入いただければ幸いです。



(細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。)



■付属品 なし



☆注意事項☆

※中古品ですので写真に写りきらない小傷等ある場合がございます。



※素人採寸の為、サイズは誤差が生じることがございます。



※お客様ご使用のPC環境により商品画像のカラーが多少異なる場合があります。



※基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。



※使用感などはあくまでも個人での主観になりますので、画像などでご判断下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: グレースコンチネンタル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 超美品 グレースコンチネンタル ショルダーバッグ 牛革 リアルフォックス