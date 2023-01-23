『AQUOS wish4 SH-52E【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 31分に出品され03月07日 14時 31分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AQUOS wish4 ホワイト 64GB



シリーズ: AQUOS

機種名: AQUOS wish4

カラー: ホワイト

容量: 64GB

SIMタイプ: nano/e



付属品···箱,説明書



※未開封品になります。



シリーズ···AQUOS



機種名···AQUOS wish4



カラー···その他



容量···64GB



SIMタイプ···nano/e



購入したキャリア···docomo 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用