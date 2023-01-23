『TUMI 2wayビジネスバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 03時 58分に出品され03月28日 03時 58分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TUMIの2wayビジネスバッグになります。



即購入可能。



型番232640NVY

カラー ネイビー

素材 ナイロン

サイズ 横34cm縦26cmマチ10cm



※出品商品は並行輸入品で、正規店での購入品ではありません。国内TUMIショップでのケアは受けられません。また細かな点で製品仕様の違いがある場合がありますので予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TUMI

2wayビジネスバッグ