『NIKE SB × Air Jordan ハイカット スニーカー ブランド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 03時 58分に出品され04月21日 03時 58分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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こちらは ナイキ ハイカット エアジョーダン1 "エルエー トゥー シカゴ" Nike SB × Air Jordan 1 Retro High "La To Chicago スニーカー 27cm メンズ ブランド になります。

当然ですが、正規品になります。



【ブランド名】ナイキ SB × Air Jordan 605



【付属品】なし



【管理番号】247-1 A1014-B1 nt-yt 605



【サイズ】27cm



【商品状態】状態は写真の通りです。



全体的に使用感有ります

汚れ、傷が御座います。



【その他情報】

☆こちらの商品は発送前に簡易的にですがクリーニング致しますのでご購入者様はお受け取り次第すぐにお使いいただけます。



☆梱包と発送に関しまして

プチプチなどの緩衝剤で水濡れ対策をしてから型崩れ対策を行い発送させていただきます。

もちろん中の商品に傷がつく可能性があるような雑な梱包は絶対にいたしませんのでご安心ください。



☆こちらの商品は真贋鑑定済み正規ブランドショップ「ブランディア」から正規品と鑑定済みですので正真正銘本物です。ご安心ください。

万が一、偽物だった場合もちろん返品返金にご対応させていただきますので取引メッセージにてご連絡お願い申し上げます。



☆こちらの商品はUSED品ですので新品や未使用品をお求めの方はご遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 27cm ブランド: ナイキエスビー

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