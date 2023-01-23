『topologie Bottle Sacoche ボトルサコッシュ【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 19時 51分に出品され03月15日 19時 51分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 旅行用に購入しましたが、2人の子持ちの私には

少し容量が少なかったです。

とてもスタイリッシュで使い勝手は良さそうなので

残念ですが、もう少し大きいものに買い替えます。

1度買い物をする時に使いました。

その際に香水のサンプルの紙を中に入れたら、

香りが少し移ってしまいましたが、

ほとんど汚れや傷はなく美品です。



ストラップとセット販売でお願い致します。





本体 ボトルサコッシュ 9900円



ストラップBungee Strap 6160円



合計16060円はするものになります。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トポロジー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ topologie

Bottle

Sacoche

ボトルサコッシュ