『紫深紅様専用です。ルイヴィトン モノグラム アルマ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 12時 56分に出品され03月17日 12時 56分に終了予定です。即決価格は18,870円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



ルイヴィトンアルマのバック

20年程前に正規店にて購入しました。

購入時のカスタマーカードがあります。

（申し訳有りませんがこちらは個人情報の記載がありますので、同封はしません。）

購入時のカードのみ同封します。

シリアルナンバーＦL1001

購入してから2年程使用し、その後自宅保管しておりました。

ヌメ皮部分擦れや底部分はシミあります。

ベタつきは触った感じは有りません。

中側は結構綺麗と思います。

ファスナーはスムーズな開閉です。



すり替え防止の為返品はお受け出来ません。



付属品は購入時のカード

保存袋（シミあります。）

宜しくお願いいたします。

ルイヴィトン/柄...モノグラム



カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 紫深紅様専用です。ルイヴィトン モノグラム アルマ