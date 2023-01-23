『新品TUMI ARRIVé 25503033「メッシーナ」ユーティリティ ポーチ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 19時 47分に出品され04月23日 19時 47分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用



Arrivéのクラシックでモダンなデザインをコンパクトポーチにアレンジ。

ウエストバッグやクロスボディとしても持ち運べ、カジュアルシーンにも洗練されたスタイルを提案します。



自動車のデザインに着想を得てデザインされたArrivは、光沢のあるニッケル仕上げのメタルパーツ、エレガントなカーブ、移動時に音が立たないようマグネットを内蔵したファスナープラ―などは、高級感あるディテールと、モダンで美しいシルエット、エレガントな機能を備えたコレクションです。



直営店販売価格：78,100円（税込）



サイズ

高さ x 幅 x 奥行

14 cm X 23.5 cm X 5 cm



外装

ファスナー開閉によるメインコンパートメント

マグネット内蔵のフロントファスナーポケット

携帯や交通系ICカードなどの収納に便利な背面のマグネット付きクイックアクセスポケット

内装

キーリング（取り外し可能）

カードポケット

オープンポケット

）



※ 正真正銘のアウトレットショップにて購入。

並行輸入品(海外正規品)になります。



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カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品TUMI

ARRIVé

25503033「メッシーナ」ユーティリティ

ポーチ