『Nike SB Dunk Low Pro PUSHEAD II Black【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 06時 35分に出品され05月01日 06時 35分に終了予定です。即決価格は22,950円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike SB Dunk Low Pro PUSHEAD II "Black"

ナイキ エスビー ダンクロー パスヘッド2



状態:画像参照

サイズ:28cm



付属品:ボックス、変え紐、オリジナル梱包



その他、製造から年数が経過していますので、プラパーツに経年劣化している部分も見受けられます。

着用には問題ありませんが、画像にてご確認下さい。



一般的な中古品になりますので、神経質な方はお控え下さい。

ご理解のある方のみお願いします。



値段交渉承りますが、具体的な金額提示をお願いします。

お値引き可能でしょうかなどの金額提示のない交渉コメントにはお答えしませんのでご了承下さい。





スニダンにも出品してます。



※トラブル防止のため、状態が気になる方は購入前にコメント下さい。

宜しくお願いします。



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メインカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 全体的に状態が悪い 商品のサイズ: 28cm ブランド: ナイキエスビー

カテゴリ ファッション

メンズ

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II

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