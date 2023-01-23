『Aquos Sense 6 Docomo版 本体のみ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月12日 01時 57分に出品され05月12日 01時 57分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※撮影の都合上、他のスマホの箱に乗せて撮影していますが本体のみの販売です。箱はついてきません。



■商品

AQUOS Sense6 Docomo版（本体のみ）です。

数ヶ月前までは普通にWeb閲覧やYoutube閲覧に使っていました（ゲームには使っていません）。そういう用途なら今でも使えると思います。





■使用歴と状態

2023年に中古で購入したものの家でたまに使う程度でした。液晶もバッテリーも特におかしなところはなく普通に使えました。スピーカーから音も出ており、ボタンもすべて反応します。液晶のタップも問題なくできています。





■外観

液晶もフレームも全体的にきれいですが、よく見るとアシスタントキー付近の背面角に幅2mmくらいの浅い凹み（写真7枚目）とカメラのフレームに1mmほどの浅い凹み（写真15枚目）があります。

私が肉眼で確認できるキズは以上ですが、気になる方は他の写真をご確認のうえ購入してください。





■バッテリー

良好です。（写真4枚目）





■ネットワーク制限

制限はかかっていません。（最後の写真）





■付属品

本体のみです。箱は付属しません。





■梱包

プチプチでぐるぐる巻きにしてゆうパケットプラスで発送する予定です。





■スペック

機種名: AQUOS sense6

カラー: シルバー

容量: 64GB

型番: SH-54B 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ