『SEIKO クロノグラフ海外モデル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 00時 38分に出品され04月19日 00時 38分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ご覧頂きありがとうございます。

SEIKOクロノグラフ海外モデル7T92-0GA0になります。

2018年4月に購入。電池は本日2024年10月20日に時計屋で交換しました。1〜2日/月の使用でしたので、主観ですが綺麗な外観かと思います。SEIKOは蓄光が優れているので、夜間でも時間は見易いです。

腕周りは現在の設定で約18.5cm、あまりコマ1個有ります。50M防水、日付表示あり。付属品はオリジナルの箱、説明書、あまりコマです。

ベゼル部分とベルトのバックルに、使用に伴う薄い擦り傷が有ります。風防は保護シールを貼っていたので無傷です。

赤色文字盤は派手な赤色ではないので、スーツの時にもそれほど違和感は無いと感じました。

購入時にはコメントをお願い致します。多少のお値引きには応じさせて頂きます。



カラー...レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ SEIKO

クロノグラフ海外モデル