『Supreme ウエストポーチ・ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 18時 59分に出品され03月28日 18時 59分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supremeのショルダーバッグです

コンパクトなデザインですが、ファスナー部分が大きく開くので大変使いやすいです

肩紐は調節可能

表にファスナーポケットとマジックテープのポケット有り

中は同素材ポケットとメッシュポケットが有ります



カラー 黒

サイズ 縦15cm 横24cm マチ4.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Supreme

ウエストポーチ・ショルダーバッグ