『clesste NEW SOFT SHELL SYSTEM BAG (S)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 11時 32分に出品され03月13日 11時 32分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 clessteのSOFT SHELL SYSTEM BAG（S）です。

公式ECにて購入し5回ほど使用しました。

販売開始がゲリラ的な上に即完売でした。また再販されていないのでSサイズは貴重です。

ちょっとしたお出かけに大きさもちょうど良く、男性女性お使いいただけると思います！



＝＝商品説明＝＝

ラウンド型のショルダーバッグ。 ipad 11inchが入る程の大きさです。（13inchのpcもギリギリ入ります。）開け口は、ファスナー。外側には、脱着可能なキーリング、ポケットが2つ。内側には、ファスナー付きポケットが1つ、仕切りポケットが1つございます。用途に合わせ３サイズご用意しています。



素材には、TEXBRID®というポリエステルのダブルクロスを使用しています。高伸縮、耐久性、柔軟性に優れ、一般的なポリエステルよりも劣化しにくいと言われております。



約W:410mm × H:300mm × D:180mm

ハンドルサイズ Length :570mm



表地・裏地/ポリエステル：100%

素材には、TEXBRID®というポリエステルのダブルクロスを使用しています。高伸縮、耐久性、柔軟性に優れ、一般的なポリエステルよりも劣化しにくいと言われております。



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beautiful people／ UNDERCOVER

hender scheme ／MAISON SPECIAL／jil sander

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maison margiela／studious

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LAD MUSICIAN

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dairiku／sacai／marni

acne studious／j.w.anderson

ryo takashima

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steven alan／oamc

comme des garons

daiwa pier 39

TOMWOOD



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ clesste

NEW

SOFT

SHELL

SYSTEM

BAG

(S)