『IPHONE XR 128gb 78% bh【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 21時 07分に出品され04月15日 21時 07分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iPhone XR

カラー···ブラック

容量···128GB

購入したキャリア···SIMフリー

付属品···説明書

バッテリー最大容量···79%以下



付属品···説明書,箱



付属品···説明書



付属品···説明書,箱 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル