『Bose QuietComfort Ultra Headphones【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 19時 16分に出品され04月15日 19時 16分に終了予定です。即決価格は17,550円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な音質】

BoseのQuietComfort Ultraは、優れた音質を提供し、音楽や通話をクリアに楽しむことができます。



【ノイズキャンセリング機能】

周囲の騒音を効果的に遮断し、静かな環境で音楽を楽しむことができます。



【多様な対応デバイス】

iPhoneやiPad、Androidデバイスに対応しており、幅広いデバイスで使用可能です。



- ブランド: Bose

- モデル名: QuietComfort Ultra

- 機能: ノイズキャンセリング

- 対応デバイス: iPhone, iPad, Android

- 特長: Snapdragon Sound, ESC



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用