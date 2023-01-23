『MaxMara studio カシミア混ノーカラー コート size 42【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 00時 51分に出品され04月24日 00時 51分に終了予定です。即決価格は10,912円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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本日限りでお値下げ致しました！！





MaxMara studio







カシミア混ノーカラーコート





サイズ 42 XL相当





カラー ボルドー





実寸



着丈 ８２センチ

身幅 ５４センチ



一度着用です。

昨年一度使用した後クリーニング済みです。

今の時期にピッタリです^_^









マックスマーラ

大きいサイズ

大きめサイズ

オーバーサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: マックスマーラステュディオ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MaxMara

studio

カシミア混ノーカラー コート size

42