『Needles One Up Shirt Argyle Jq Black【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 42分に出品され03月11日 19時 42分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NEEDLES/ニードルズの「One Up Shirt(ワンナップシャツ)」。



関西の正規店にて購入致しました。

価格かなり値下げ致しました。





定価31900円。

定価以下！



サイズ L 上写真9枚目記載。



カラー ブラック



生地は良すぎて、肌触り最高。







開放感のあるワンナップカラーと両胸のポケット、ボックス柄のシルエットという、実用性の高いカジュアルな一着。光沢感のある素材にシックな配色のアーガイルが映えるユニークなファブリックを採用しています。





生産国 ＆ 素材 : 日本製/本体-レーヨン41% キュプラ31% ポリエステル28%



Needles

ニードルズ

オープンカラーシャツ

長袖シャツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ニードルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Needles

One

Up

Shirt

Argyle

Jq

Black