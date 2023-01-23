『INAWAKEN DAWN-Ms 高音質リケーブル付き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 08時 44分に出品され03月14日 08時 44分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 INAWAKEN DAWN-Ms 高音質リケーブル付きの出品です。

音質が非常に良かったのですが他に多数イヤホンを所持しており、この度機材を整理するために出品致しました。

エージング後、数時間使用したのみの美品です。

純正ケーブル・イヤーピース・ポーチは未使用となります。



こちらは11.2mmの大型ダイナミックドライバーを搭載したカナル型イヤホンで、

医療グレードの樹脂を用いて特殊な低音音響回路を3Dプリントで形成しており、

イヤホンとは思えない迫力ある重低音が鳴ります。



また振動版は特殊コーティングされており、特徴的なパープルゴールド色をしています。

このコーティングは見掛け倒しではなく、レンジが広く中高音の伸びも非常に良く感じられます。

フェイスプレートはアルミ製で手書きのアートワークが施されており、同じ模様は一つとしてありません。

総じて見た目と音質がハイグレードでまとまっている印象です。



音質は低音よりフラットで音に目立った癖は感じられず、モニターとリスニングの両方に対応出来ます。

解像度もBAドライバー並みに高いですが、それ以上に3Dプリントによる音響回路の為か音場が広く感じられ、立体感が凄まじいです。

下手なヘッドホンより定位感も良く、初めてイヤホンに拘る方に非常にオススメです。



おまけとして、高音質リケーブルをお付けします。

線材はオーディオみじんこのエナメルリッツ銅線とオヤイデの4N純銀線のハイブリッドで、

銀線らしい解像度の高さと、銅線の滑らかさや沈み込む低音が上手く調和し、

メリハリがついて音質が更にグレードアップする印象です。

手持ちのプレーヤーの都合上、プラグは3.5mm4極(HiFiManバランス)ですが、

+500円で3.5mm3極・2.5mm4極・4.4mm5極にプラグ換装も可能です。(この場合発送に少し時間が掛かります)



中古品ですので完璧な状態を求める方はご遠慮下さい。

何か質問があればお気軽にどうぞ！ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い