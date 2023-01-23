『Steelseries APEX PRO TKL 2023【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 23時 33分に出品され05月10日 23時 33分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ゲーミングPCで使う用に買っていましたが、ゲーミングPCが買えなくなってしまったので売りに出します。



合計使用時間は3時間程度

購入したのは約1年前です。



動作確認問題無し、清掃した後に発送致します。



あくまでも、中古品なので神経質な方は購入をお控えください。



質問も受け付けてます。



＋7000円でG PRO X SUPERLIGHTをお付けします。



接続形式...有線



キーボード配列...日本語



その他...ゲーミングキーボード



キーボード/サイズ...テンキーレス(TKL)



接続方法...ケーブル 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い ブランド: スティールシリーズ