『青磁 香炉 美術品 台付【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 16時 15分に出品され03月09日 16時 15分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 径：約 11.3 センチ

高さ：約 9センチ



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撮影機材、モニターの関係上、写真と実物の色合いに多少の差が生じる場合がございます。



種類···陶器



種類···磁器 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: やや傷や汚れあり